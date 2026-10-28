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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol İspanya'da yaşanan tren kazası sebebiyle Kral Kupası maçları ertelendi

İspanya'da yaşanan tren kazası sebebiyle Kral Kupası maçları ertelendi

Toledo'da yaşanan tren kazası nedeniyle İspanya Kral Kupası'nda bugün oynanacak 24 karşılaşma ertelendi. Federasypn, kazada hayatını kaybedenler için fuyulan saygı ve dayanışmanın bir göstergesi olarak maçların ertellendiğini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 19:37
İspanya'da yaşanan tren kazası sebebiyle Kral Kupası maçları ertelendi

İspanya Kral Kupası'nda bugün oynanması planlanan 24 karşılaşma, Toledo kenti yakınlarında meydana gelen tren kazası nedeniyle ertelendi.

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasında, ülkede sabah erken saatlerde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için duyulan saygı ve dayanışmanın bir göstergesi olarak bugün oynanması planlanan İspanya Kral Kupası ilk turundaki 24 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ertelenen maçların oynanacağı tarih ve saatlerin sonradan duyurulacağı ifade edildi.

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