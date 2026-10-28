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Anasayfa Futbol İskoçya'da ilginç futbol olayı! Johnstone Burgh aynı gün ve saatlerde 2 maç oynayacak

İskoçya'da ilginç futbol olayı! Johnstone Burgh aynı gün ve saatlerde 2 maç oynayacak

İskoçya 5. Lig ekibi Johnstone Burgh iki farklı kupa maçını aynı gün ve saatlerde iki farklı kadroyla oynayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 15:49
İskoçya'da ilginç futbol olayı! Johnstone Burgh aynı gün ve saatlerde 2 maç oynayacak

İskoçya bölgesel ligi ekibinden yapılan açıklamada, kulübün 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 17.30'da (yerel 14.30) İskoçya Communities Kupası'nda Tayport maçına çıkacağı, TSİ 18.00'de (yerel 15.00) ise Lowland Lig Kupası'nda Dunipace ile karşılaşacağı belirtildi.

Johnstone Burgh, yetkililerle görüşmeler yaptıklarını ve farklı bir tarihi teklif ettiklerini belirterek "Ayrıca maç programındaki değişikliğin yaratabileceği olumsuzlukları telafi etmeye yardımcı olmak adına, bilet gelirlerinden alacağımız paydan feragat etmeyi de önerdik." ifadelerini kullandı.

Tekliflerine rağmen olumlu yönde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve bu nedenle 21 Kasım'da oynanacak iki karşılaşmaya da ayrı kadrolarla çıkılacağı kaydedildi.

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