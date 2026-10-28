Brighton teknik direktörü Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı hakkında konuştu! "Oldukça acı verici"

2024 yazında Fenerbahçe'den Premier Lig'in yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla geçirdiği iki sezonda sergilediği performansla takımın vazgeçilmez isimleri arasına adını yazdırdı.

Geçtiğimiz sezon kulüpte yılın oyuncusu unvanına layık görülen milli yıldız, yeni döneme de oldukça formda başlasa da Liverpool mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

"HER OYUNCUNUN AÇI EŞİĞİ FARKLI"

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Manchester City maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu ve Chema Andres'in durumunu değerlendirdi.

Oyuncusunun aldığı darbenin etkilerine değinen Hürzeler, "Kalçasına bir darbe aldı ve bu oldukça ağrılı bir süreç. Her futbolcunun acıyı hissetme derecesi ve bununla başa çıkma yöntemi farklı oluyor. Bugün yapacağımız antrenmandaki durumlarına bakacağız. Kendilerini iyi hisseder ve çalışmayı sorunsuz tamamlarlarsa yarınki maçta kadroda yer alabilirler. Ancak her iki oyuncunun da hafta sonu sahada olma ihtimali bulunuyor" ifadelerini kullandı.