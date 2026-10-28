CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Brighton teknik direktörü Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı hakkında konuştu! 'Oldukça acı verici'

Brighton teknik direktörü Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı hakkında konuştu! "Oldukça acı verici"

Fabian Hürzeler, sakatlığıyla endişe yaratan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun son sağlık durumu ve yaklaşan kritik maçta oynayıp oynamayacağı hakkında net konuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 08:27
Brighton teknik direktörü Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı hakkında konuştu! "Oldukça acı verici"

2024 yazında Fenerbahçe'den Premier Lig'in yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla geçirdiği iki sezonda sergilediği performansla takımın vazgeçilmez isimleri arasına adını yazdırdı.

Geçtiğimiz sezon kulüpte yılın oyuncusu unvanına layık görülen milli yıldız, yeni döneme de oldukça formda başlasa da Liverpool mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

"HER OYUNCUNUN AÇI EŞİĞİ FARKLI"

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Manchester City maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu ve Chema Andres'in durumunu değerlendirdi.

Oyuncusunun aldığı darbenin etkilerine değinen Hürzeler, "Kalçasına bir darbe aldı ve bu oldukça ağrılı bir süreç. Her futbolcunun acıyı hissetme derecesi ve bununla başa çıkma yöntemi farklı oluyor. Bugün yapacağımız antrenmandaki durumlarına bakacağız. Kendilerini iyi hisseder ve çalışmayı sorunsuz tamamlarlarsa yarınki maçta kadroda yer alabilirler. Ancak her iki oyuncunun da hafta sonu sahada olma ihtimali bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu
PFDK sevkleri açıklandı! Bardakcı ve Brown...
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
İsrail'de oy sayımı sürüyor: Netanyahu bloğu dışındaki partiler öne geçti! 5 farklı senaryo
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal bu sözlerle görevinden ayrıldı!
F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu 08:34
PFDK sevkleri açıklandı! Bardakcı ve Brown... PFDK sevkleri açıklandı! Bardakcı ve Brown... 08:10
İsmail Kartal bu sözlerle görevinden ayrıldı! İsmail Kartal bu sözlerle görevinden ayrıldı! 01:51
İsmail Kartal trafik kazası geçirdi! İsmail Kartal trafik kazası geçirdi! 01:51
Marco Asensio'ya 4 talip birden! Marco Asensio'ya 4 talip birden! 01:51
F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti! F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti! 01:51
Daha Eski
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? 01:51
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! 01:51
F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama! F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama! 01:51
Alanyaspor evinde tur biletini kaptı! Alanyaspor evinde tur biletini kaptı! 01:51
F.Bahçe Tarfin deplasmanda mağlup! F.Bahçe Tarfin deplasmanda mağlup! 01:51
Kocaelispor sahasında turladı! Kocaelispor sahasında turladı! 01:51