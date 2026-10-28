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Bayern Münih Yardımcı Antrenörü Danks teknik direktör Kompany hakkında konuştu
Bayern Münih Yardımcı Antrenörü Danks, tedavi altında olan teknik direktör Kompany hakkında konuştu.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Bayern Münih Yardımcı Antrenörü Danks, tedavi altında olan teknik direktör Kompany hakkında konuştu. Danks, "Morali iyi ve her geçen gün daha iyiye gidiyor gibi görünüyor. Çok sakin ve dinleniyor" dedi.