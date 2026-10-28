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Anasayfa Futbol Ballon d'Or BOAT oylamasını 2008 Cristiano Ronaldo kazandı!

Ballon d'Or BOAT oylamasını 2008 Cristiano Ronaldo kazandı!

Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or'un 70. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen BOAT oylamasını Cristiano Ronaldo kazandı. Portekizli futbolcunun 2008 yılındaki Manchester United dönemi, Lionel Messi'nin 2012 sezonunu geride bırakarak zirvede yer aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 01:04 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 01:05
Ballon d'Or BOAT oylamasını 2008 Cristiano Ronaldo kazandı!

Ballon d'Or organizatörleri tarafından taraftarların tüm zamanların en iyi Ballon d'Or sezonunu belirlemesi amacıyla düzenlenen BOAT (Best of All Time) oylamasının kazananı Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldızın 2008'de kazandığı Ballon d'Or sezonu, Lionel Messi'nin 2012'deki performansını geride bıraktı.

Ballon d'Or'un 70. yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen oylamada futbolseverler, ödülü kazanan oyuncuların kariyerlerindeki en iyi sezonu seçmek için oy kullandı. Yarışmaya yalnızca Ballon d'Or ödülünü en az iki kez kazanmış futbolcular dahil edildi.

Oylamanın sonucu şu şekilde:

OY KULLANMAK ÜCRETLİYDİ

BOAT oylaması, resmi bir futbol ödülü olarak değil, ücretli bir taraftar etkinliği olarak düzenlendi. Her oyun 1 euro karşılığında kullanıldığı organizasyonda taraftarlar birden fazla kez oy verebildi.

RONALDO'NUN UNUTULMAZ 2008 SEZONU

Cristiano Ronaldo, 2007-2008 sezonunda Manchester United formasıyla kariyerinin en etkileyici dönemlerinden birini yaşadı. O dönem 23 yaşında olan Portekizli yıldız, Sir Alex Ferguson yönetimindeki İngiliz ekibinin hem Premier Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynadı.

Premier Lig'de 31 gol kaydeden Ronaldo, sezonu Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak tamamladı. Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 golle gol krallığına ulaştı. Chelsea ile oynanan finalde fileleri havalandıran yıldız oyuncu, Manchester United'ın Avrupa'nın zirvesine çıkmasına önemli katkı sağladı.

Ronaldo'nun 2008 sezonunun, Lionel Messi'nin 2012 performansını geride bırakarak BOAT oylamasında zirveye yerleşmesi, iki futbol efsanesinin kariyerlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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