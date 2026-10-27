Sorular kayıt altına alınmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 06:50
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin başkan odasındaki bilgisayarın dijital incelemesi sırasında hakemlik sınavlarına ait soruların kayıtlı olduğu tespit edildi.