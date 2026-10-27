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Anasayfa Futbol Fernando Muslera'dan korkutan anlar! Fenalaşarak kendini yere bıraktı

Fernando Muslera'dan korkutan anlar! Fenalaşarak kendini yere bıraktı

Galatasaray'ın eski efsane futbolcusu Fernando Muslera, takımı Estudiantes'in Arjantin Ligi'nde Union Santa Fe ile deplasmanda karşılaştığı mücadelenin henüz 9. dakikasında fenalaşarak kendini yere bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 13:47
Fernando Muslera'dan korkutan anlar! Fenalaşarak kendini yere bıraktı

Arjantin Premier Ligi'nde Clausura'nın 14. haftasında Estudiantes, Union Santa Fe'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Konuk ekip Estudiantes'in kalesini koruyan Galatasaray'ın efsane eski futbolcularından Fernando Muslera, ilk 11 başladığı mücadelenin henüz 9. dakikasında fenalaştı ve kendini yere bıraktı. Muslera'nın fenalaşması sonrası sahaya sağlık ekipleri girdi. Estudiantes'te yedek kaleci ısınırken Muslera hakem ve sağlık ekipleriyle konuşarak mücadeleye devam edebileceğini söyledi, 2 dakika sonra mücadele Muslera'nın kaleden elle pasıyla devam etti. Muslera maçı tamamladı.

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