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Anasayfa Futbol Arda Turan'dan Ukraynalı gaziye forma jesti! Maç öncesi duygusal anlar

Arda Turan'dan Ukraynalı gaziye forma jesti! Maç öncesi duygusal anlar

Ukrayna Premier Ligi'nin 10'uncu haftasında Shakhtar Donetsk'in Zorya Luhansk'ı ağırladığı mücadele öncesi duygusal anlar yaşandı.Ukrayna'daki savaş sırasında kolunu kaybeden Ukraynalı asker Stanislav Protsenko maç öncesinde onurlandırıldı. Shakhtar'ın hocası Arda Turan da, Ukraynalı gaziye bir jest yaptı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 15:51
Arda Turan'dan Ukraynalı gaziye forma jesti! Maç öncesi duygusal anlar

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 10'uncu haftasında sahasında Zorya Luhansk'ı ağırladı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın öncesi ise duygusal anlara sahne oldu. Savaşta kolunu kaybeden Ukraynalı asker Stanislav Protsenko onurlandırılmak için sahaya davet edildi. Sembolik olarak müsabakanın başlama vuruşunu yapmak için alkışlar arasında orta sahaya gelen Protsenko, santrayı yaptıktan sonra kenara geldi. Saha kenarında Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın sıcak bir şekilde karşıladığı Ukraynalı gaziye, Türk teknik adam tarafından Shakhtar forması hediye edildi. Turan, Protsenko'ya sarılırken ikili daha sonra kameralara poz verdi.

İŞTE O ANLAR

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