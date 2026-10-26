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Anasayfa Futbol U19 PAF Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti!

U19 PAF Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti!

Galatasaray U19, U19 PAF Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe U19'u 3-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 16:33
U19 PAF Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti!
Galatasaray U19, U19 PAF Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe U19'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Doruk Özsaraç (KK), 71'inci dakikada Dağhan Kahraman ve 77'nci dakikada Necati Oğulcan Yançel kaydetti. Fenerbahçe U19'un tek golü ise 22'nci dakikada Çağrı Balta'dan geldi.
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