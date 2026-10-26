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Türk devletlerindeki futbolcular 'yerli' sayılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletlerimizde oynayan futbolcuların yerli statüsünde değerlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 16:22
Türk devletlerindeki futbolcular 'yerli' sayılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Liderler Zirvesi öncesinde parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türk devletleri arasında ortak Müzekart uygulamasının da devreye girmesiyle nesillerin birbirini doğrudan ve engelsiz biçimde tanıma fırsatı bulacağını ifade eden Zorlu, "Bu uygulama gerçekten geniş tarihimizi, medeniyetimizin derinliğini dikkate aldığımızda ülkelerimiz arasında yakınlaşmayı artıracak ciddi uygulama olacak. Müzekart uygulaması turizmde hareketliliği artıracak diye düşünüyoruz. Bununla birlikte seyahati artırmaya yönelik havalimanlarımızda Türk devletleri vatandaşları için ortak bir kontuar kurulması konusunda çalışmalar da şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Bir diğeri sporda atılacak köprü adımıdır; buna futbolla başlıyoruz. Futbol federasyonlarımız geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız. Ve bununla eş zamanlı olarak planlanan bir başka husus da iki yılda bir düzenlenmesi planlanan 'Türk Devletleri Futbol Kupası' olacaktır. Türk dünyasında ticareti dijital sahaya taşıyacak ve güçlendirecek ortak bir e-ticaret platformunun da kurulması konusunda mutlaka sağlanmış durumdadır" dedi.

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