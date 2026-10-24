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Anasayfa Futbol Şenol Güneş'ten 'sitem' açıklaması!

Şenol Güneş'ten "sitem" açıklaması!

Şenol Güneş, A Milli Takım teknik direktörlüğü için "benimle görüşmediler" ifadesinin "herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermediğini" belirtti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 12:53
Şenol Güneş'ten "sitem" açıklaması!

A Milli Futbol Takımının eski teknik direktörü Güneş, yazılı açıklamasında, Trabzon'da katıldığı bir programda basın mensuplarının sorularını yanıtladığına dikkati çekti.

Programda kendisine A Milli Futbol Takımının teknik direktörlüğüne ilişkin sorulan soruya yanıtının sosyal medyada, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesine "sitem ettiği" şeklinde yorumlandığını aktaran Güneş, "(Benimle görüşmediler) sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir yanıttı. Herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Milli Takım'da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, Sergen Yalçın'a başarı dileyerek "Milli Takımın başarısı hepimizin ortak temennisidir." ifadesini kullandı.

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