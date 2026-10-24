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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Başkan Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor yönetimini kabul etti

Başkan Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor yönetimini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fatih ilçesinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İstanbul Kastamonuspor Kulübü yöneticilerini kabul etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 01:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 01:04
Başkan Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor yönetimini kabul etti

Kulüp Başkanı İlker Dilek ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Erdoğan'a, kulübün faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verildi. Ziyarette Kulüp Başkanı İlker Dilek, İstanbul Kastamonuspor'un vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar, sporun tabana yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin sporla buluşturulmasına yönelik projeler ile bölge gençliğinin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgilendirmede bulundu.

Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor formasını ve kendi fotoğrafının yer aldığı tabloyu, ziyaretin anısına kulüpte sergilenmek üzere imzaladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, Başkan Erdoğan'ın kulüp yöneticileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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