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Anasayfa Futbol Amatör ligde korku dolu anlar! Maçın 90+3. dakikasında aniden yere yığıldı

Amatör ligde korku dolu anlar! Maçın 90+3. dakikasında aniden yere yığıldı

TFF Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'ta oynanan Arıt Kayadibispor - Gençlik Mimar Sinan Spor karşılaşmasında yürekler ağza geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 19:18
Amatör ligde korku dolu anlar! Maçın 90+3. dakikasında aniden yere yığıldı

Bartın'da Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan karşılaşmada Gençlik Mimar Sinan Spor'un 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan, maçın son dakikalarında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'un 2. haftasında Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor, Bartın Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arıt Kayadibispor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 90+3. dakikasında Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan aniden fenalaşarak yere yığıldı. Futbolcunun durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Karaaslan, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akın Karaaslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

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