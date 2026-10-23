UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan karşılaşmalar sonrası UEFA kulüpler sıralamasında güncelleme yapıldı. İlk 30'da sadece tek temsilcimiz yer alırken, bir diğer temsilcimiz 25 sıra birden yükseldi. İşte UEFA kulüpler sıralamasında son durum...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 11:25
4-PSG: 125.000 PUAN
5-INTER: 117.000 PUAN
6-LIVERPOOL: 109.000 PUAN
7-MANCHESTER CITY: 108.500 PUAN
8-BARCELONA: 108.250 PUAN
9-BORUSSIA DORTMUND: 100.750 PUAN
10-BAYER LEVERKUSEN: 97.000 PUAN
11-ASTON VILLA: 95.000 PUAN
12-ATLETICO MADRID: 94.750 PUAN
13-ROMA: 83.750 PUAN
14-CLUB BRUGGE: 78.250 PUAN
15-SPORTING: 78.000 PUAN
16-TOTTENHAM: 77.000 PUAN
17-PORTO: 76.750 PUAN
18-FIORENTINA: 76.250 PUAN
19-BENFICA: 76.000 PUAN
20-REAL BETIS: 75.500 PUAN
21-CHELSEA: 74.250 PUAN
22-PSV: 70.250 PUAN
23-ATALANTA: 70.000 PUAN
24-MANCHESTER UNITED: 66.500 PUAN
25-NAPOLI: 62.000 PUAN
26-MILAN: 61.000 PUAN
27-FENERBAHÇE: 60.750 PUAN
28-OLYMPIAKOS: 60.250 PUAN
29-SHAKHTAR DONETSK: 59.250 PUAN
30-FREIBURG: 58.500 PUAN
31-LILLE: 57.750 PUAN
32-JUVENTUS: 57.250 PUAN
33-BODO/GLIMT: 57.000 PUAN
34-FEYENOORD: 55.000 PUAN
35-EINTRACHT FRANKFURT: 55.000 PUAN
36-FERENCVAROS: 54.250 PUAN
37-AZ ALKMAAR: 53.875 PUAN
38-UNION SAINT-GILLOISE: 53.000 PUAN
39-LEIPZIG: 52.000 PUAN
40-REAL SOCIEDAD: 51.000 PUAN
41-LAZIO: 50.000 PUAN
42-BRAGA: 49.750 PUAN
43-LYON: 48.750 PUAN
44-VIKTORIA PLZEN: 48.000 PUAN
45-WEST HAM UNITED: 48.000 PUAN
46-GALATASARAY: 46.500 PUAN
47-MONACO: 45.000
48-KOPENHAG: 44.375 PUAN
49-VILLARREAL: 43.000 PUAN
50-MIDTJYLLAND: 42.250 PUAN
98-BAŞAKŞEHİR: 21.000 PUAN
119-BEŞİKTAŞ: 16.500 PUAN
159-SAMSUNSPOR: 11.125
141-TRABZONSPOR: 12.500 PUAN
Konferans Ligi maçları öncesi 166. sırada yer alan Trabzonspor, Hearts galibiyetiyle 25 sıra birden yükseldi.
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