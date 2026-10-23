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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan karşılaşmalar sonrası UEFA kulüpler sıralamasında güncelleme yapıldı. İlk 30'da sadece tek temsilcimiz yer alırken, bir diğer temsilcimiz 25 sıra birden yükseldi. İşte UEFA kulüpler sıralamasında son durum...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 11:25
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

1-BAYERN MÜNİH: 131.500 PUAN

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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

2-ARSENAL: 130.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

3-REAL MADRID: 126.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

4-PSG: 125.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

5-INTER: 117.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

6-LIVERPOOL: 109.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

7-MANCHESTER CITY: 108.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

8-BARCELONA: 108.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

9-BORUSSIA DORTMUND: 100.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

10-BAYER LEVERKUSEN: 97.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

11-ASTON VILLA: 95.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

12-ATLETICO MADRID: 94.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

13-ROMA: 83.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

14-CLUB BRUGGE: 78.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

15-SPORTING: 78.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

16-TOTTENHAM: 77.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

17-PORTO: 76.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

18-FIORENTINA: 76.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

19-BENFICA: 76.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

20-REAL BETIS: 75.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

21-CHELSEA: 74.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

22-PSV: 70.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

23-ATALANTA: 70.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

24-MANCHESTER UNITED: 66.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

25-NAPOLI: 62.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

26-MILAN: 61.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

27-FENERBAHÇE: 60.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

28-OLYMPIAKOS: 60.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

29-SHAKHTAR DONETSK: 59.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

30-FREIBURG: 58.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

31-LILLE: 57.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

32-JUVENTUS: 57.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

33-BODO/GLIMT: 57.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

34-FEYENOORD: 55.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

35-EINTRACHT FRANKFURT: 55.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

36-FERENCVAROS: 54.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

37-AZ ALKMAAR: 53.875 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

38-UNION SAINT-GILLOISE: 53.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

39-LEIPZIG: 52.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

40-REAL SOCIEDAD: 51.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

41-LAZIO: 50.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

42-BRAGA: 49.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

43-LYON: 48.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

44-VIKTORIA PLZEN: 48.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

45-WEST HAM UNITED: 48.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

46-GALATASARAY: 46.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

47-MONACO: 45.000

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

48-KOPENHAG: 44.375 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

49-VILLARREAL: 43.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

50-MIDTJYLLAND: 42.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

98-BAŞAKŞEHİR: 21.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

119-BEŞİKTAŞ: 16.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

159-SAMSUNSPOR: 11.125

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi

141-TRABZONSPOR: 12.500 PUAN

Konferans Ligi maçları öncesi 166. sırada yer alan Trabzonspor, Hearts galibiyetiyle 25 sıra birden yükseldi.

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