UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Real Madrid, üçüncü haftada Leipzig'i Santiago Bernabeu'da konuk etti. İspanyol devi, Alman temsilcisini 4-1'lik skorla devirirken, Arda Güler şovuna devam etti. Müsabakanın 52'nci dakikasında sahne alan ve ağları sallayan milli yıldızımız, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. İlk hafta İnter sınavında cezası nedeniyle forma giyemeyen 21 yaşındaki yıldız, Roma maçında 2 asiste imzasını koymuştu.

MANŞETLERİ SÜSLEDİ

78 dakika sahada kalan Arda, 8.2 reyting puanıyla maçın en iyi oyuncuları arasında yer aldı. İspanyol basını genç maestro hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Arda hakkındaki yorumlar... El Pais: "Arda, Real'i ayağa kaldırdı. Zekasıyla oyunu yönlendiren ve verdiği komutlarla takımına anlam kazandıran bir isimdi." Diario AS: "Arda istisnaydı. Emir verici, tahmin edilemez ve kararlı. Sevimli bir oyuncudan takımın direğine dönüşümünü tamamlamak üzere."

BARÇA'YA GÖZDAĞI VERDİ

Arda galibiyet sonrası Real Madrid TV'ye konuştu. Başarılı bir performans sergilediklerini vurgulayan genç oyuncu, "Ortaya koyduğumuz performans çok iyiydi, gerçekten memnunuz. Yapmamız gereken şey tam olarak bu. Biz Real Madrid'iz ve her maçı kazanmak zorundayız" dedi. Arda Barcelona derbisi ile ilgili olarak da "Büyük bir maç, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazırız" dedi.

EFSANE GUTI'YE FORMA JESTİ

Arda Güler 90 dakikanın ardından formasını imzalayıp Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane oyuncusu Guti'ye hediye etti. Jest karşısında çok duygulandığını ifade eden Guti, "Gerçekten çok mutluyum, çok duygulandım. Uzun zamandır bu formayı istiyordum. Eve asmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

MBAPPE: O BENİM KARDEŞİM

Arda Güler, "Golü Mbappe'nin elinden çaldım diyebilirim. Ama zaten başka bir gol daha atacağını biliyordum. O yüzden sorun değil" dedi. Fransız yıldız ise "O benim kardeşim. Onu seviyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon çok iyi oynuyor. Eğer mevzu Arda Güler ise golümü ona verebilirim, sorun yok. Ona daha da fazla asist sağlamak isterim. Çünkü o bana çok asist yaptı" yanıtını verdi.