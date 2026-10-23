CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Real'i ayağa kaldırdı

Real'i ayağa kaldırdı

Milli yıldızımız Real Madrid’in Leipzig’i 4-1 yendiği maçta Devler Ligi’ndeki ilk golünü attı. İspanyol basını 8.2 reytingle karşılaşmaya damga vuran Arda Güler için “Real Madrid’i ayağa kaldırdı” yorumunu yaptı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Real'i ayağa kaldırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Real Madrid, üçüncü haftada Leipzig'i Santiago Bernabeu'da konuk etti. İspanyol devi, Alman temsilcisini 4-1'lik skorla devirirken, Arda Güler şovuna devam etti. Müsabakanın 52'nci dakikasında sahne alan ve ağları sallayan milli yıldızımız, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. İlk hafta İnter sınavında cezası nedeniyle forma giyemeyen 21 yaşındaki yıldız, Roma maçında 2 asiste imzasını koymuştu.

MANŞETLERİ SÜSLEDİ

78 dakika sahada kalan Arda, 8.2 reyting puanıyla maçın en iyi oyuncuları arasında yer aldı. İspanyol basını genç maestro hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Arda hakkındaki yorumlar... El Pais: "Arda, Real'i ayağa kaldırdı. Zekasıyla oyunu yönlendiren ve verdiği komutlarla takımına anlam kazandıran bir isimdi." Diario AS: "Arda istisnaydı. Emir verici, tahmin edilemez ve kararlı. Sevimli bir oyuncudan takımın direğine dönüşümünü tamamlamak üzere."

BARÇA'YA GÖZDAĞI VERDİ

Arda galibiyet sonrası Real Madrid TV'ye konuştu. Başarılı bir performans sergilediklerini vurgulayan genç oyuncu, "Ortaya koyduğumuz performans çok iyiydi, gerçekten memnunuz. Yapmamız gereken şey tam olarak bu. Biz Real Madrid'iz ve her maçı kazanmak zorundayız" dedi. Arda Barcelona derbisi ile ilgili olarak da "Büyük bir maç, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazırız" dedi.

EFSANE GUTI'YE FORMA JESTİ

Arda Güler 90 dakikanın ardından formasını imzalayıp Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane oyuncusu Guti'ye hediye etti. Jest karşısında çok duygulandığını ifade eden Guti, "Gerçekten çok mutluyum, çok duygulandım. Uzun zamandır bu formayı istiyordum. Eve asmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

MBAPPE: O BENİM KARDEŞİM

Arda Güler, "Golü Mbappe'nin elinden çaldım diyebilirim. Ama zaten başka bir gol daha atacağını biliyordum. O yüzden sorun değil" dedi. Fransız yıldız ise "O benim kardeşim. Onu seviyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon çok iyi oynuyor. Eğer mevzu Arda Güler ise golümü ona verebilirim, sorun yok. Ona daha da fazla asist sağlamak isterim. Çünkü o bana çok asist yaptı" yanıtını verdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli"
Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu"
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Yeni Parti ve CHP'nin kaos siyasetine tepki: A Haber ve Berat Albayrak'a iftiralar soygunu kapatamaz!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Barış Alper depremi!
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? 08:19
Italiano'ya sert eleştiri! "Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil" Italiano'ya sert eleştiri! "Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil" 08:09
Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli" Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli" 07:38
Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu" Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu" 07:21
Andre Onana trafik kazası geçirdi Andre Onana trafik kazası geçirdi 06:46
Türk derbisi Efes'in Türk derbisi Efes'in 01:42
Daha Eski
Deli cesareti yedi puan! Deli cesareti yedi puan! 01:39
İtaliano şaşırttı İtaliano şaşırttı 01:38
Olaitan oyunu değiştirdi Olaitan oyunu değiştirdi 01:37
Bu Kartal yıkılmaz Bu Kartal yıkılmaz 01:36
Avrupalı Kartal Avrupalı Kartal 01:35
F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! 01:11