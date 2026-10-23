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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Como, ManU’yu dağıttı

Como, ManU’yu dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como evinde Manchester United'a sahayı adeta dar etti. Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanan mücadelede güçlü rakibine büyük üstünlük kuran İtalyan ekibinin gollerini Nico Paz (2), Douvikas ve Ramon kaydetti. Konuk takımın tek sayısı Zirkzee'den geldi. Bu galibiyetle Como, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltirken, Manchester United 3 puanda kalarak taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Como, ManU’yu dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como evinde Manchester United'a sahayı adeta dar etti. Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanan mücadelede güçlü rakibine büyük üstünlük kuran İtalyan ekibinin gollerini Nico Paz (2), Douvikas ve Ramon kaydetti. Konuk takımın tek sayısı Zirkzee'den geldi. Bu galibiyetle Como, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltirken, Manchester United 3 puanda kalarak taraftarlarını yine hayal kırıklığına uğrattı.

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