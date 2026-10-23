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Anasayfa Futbol Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, antrenman sırasında rahatsızlandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 19:26 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 19:54
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kompany'nin altyapı takımının antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü ve burada detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Belçikalı teknik adamın tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

Geçen hafta viral bir enfeksiyona yakalanan 40 yaşındaki çalıştırıcı, takımının pazartesi ve salı günkü antrenmanlara katılamamıştı.

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