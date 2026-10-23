Aston Villa seriye bağladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa yoluna doludizgin devam ediyor. Unai Emery'nin öğrencileri, üçüncü haftada konuk ettiği Viking'i 3-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 23'üncü dakikada Barkley, 37'de Buendia (pen.) ve 62'de Heggheim kendi kalesine kaydetti. Viking'in tek golü 84'te Christiansen'den geldi. Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten Aston Villa, üçüncü haftayı PSG'nin ardından ikinci sırada tamamladı. Norveç ekibi ise 1 puanda kaldı. Premier Lig temsilcisi, 4'üncü hafta Barcelona'nın konuğu olacak.