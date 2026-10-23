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Anasayfa Futbol Arda Turan bir ilki yaşadı

Arda Turan bir ilki yaşadı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakthar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı. İnter ile Giuseppe Meazza Stadı'nda karşılaşan Ukrayna temsilcisi, kritik mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın 68'inci dakikasında ev sahibi ekipten Alessandro Bastoni kırmızı kart gördü. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü 77'de Carlos Agusto kaydetti. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İtalyan ekibi İnter bu sonuçla ilk kez kazanırken, Arda Turan'ın takımı 4 puanda kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Arda Turan bir ilki yaşadı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakthar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı. İnter ile Giuseppe Meazza Stadı'nda karşılaşan Ukrayna temsilcisi, kritik mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın 68'inci dakikasında ev sahibi ekipten Alessandro Bastoni kırmızı kart gördü. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü 77'de Carlos Agusto kaydetti. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İtalyan ekibi İnter bu sonuçla ilk kez kazanırken, Arda Turan'ın takımı 4 puanda kaldı.

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