Libertadores Kupası'nda Flamengo ile Estudiantes arasında oynanan yarı final rövanş mücadelesi, nefes kesen anlara tanıklık etti. Normal süresi golsüz eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmada, eşleşmenin ilk maçının da 0-0 berabere bitmesi nedeniyle kazananı seri penaltı vuruşları belirledi. Galatasaray'ın eski file bekçisi Fernando Muslera, 5 penaltının 3'ünü kurtararak Estudiantes'i finale taşıyan isim oldu. 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin sevinci kameralara yansırken o görüntüler, Galatasaraylı taraftarlar arasında gündem oldu.

İŞTE MUSLERA'NIN TARİHİ PERFORMANSI