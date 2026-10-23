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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol 5 penaltıdan 3'ünü kurtaran Muslera takımını finale taşıdı!

5 penaltıdan 3'ünü kurtaran Muslera takımını finale taşıdı!

Libertadores Kupası'nda yarı final mücadelesinde Flamengo ile karşılaşan Estudiantes, Fernande Muslera'nın tarihi performansıyla kupada adını finale yazdırmayı başardı. İşte seri penaltı atışlarına giden maçta Muslera'nın yaptığı o kurtarışlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 09:57
5 penaltıdan 3'ünü kurtaran Muslera takımını finale taşıdı!

Libertadores Kupası'nda Flamengo ile Estudiantes arasında oynanan yarı final rövanş mücadelesi, nefes kesen anlara tanıklık etti. Normal süresi golsüz eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmada, eşleşmenin ilk maçının da 0-0 berabere bitmesi nedeniyle kazananı seri penaltı vuruşları belirledi. Galatasaray'ın eski file bekçisi Fernando Muslera, 5 penaltının 3'ünü kurtararak Estudiantes'i finale taşıyan isim oldu. 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin sevinci kameralara yansırken o görüntüler, Galatasaraylı taraftarlar arasında gündem oldu.

İŞTE MUSLERA'NIN TARİHİ PERFORMANSI

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