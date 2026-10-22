Atilla Karaoğlan’a Avrupa’da görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, İspanya temsilcisi Getafe ile İsviçre ekibi Lugano arasında bugün oynanacak UEFA Konferans Ligi mücadelesinde görev yapacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Getafe şehrindeki Coliseum Stadı'nda TSİ 19.45'de başlayacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Murat Altan yapacak.