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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Arsenal'de Saka endişesi! Arteta'dan açıklama geldi

Arsenal'de Saka endişesi! Arteta'dan açıklama geldi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Bayern Münih maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın durumunun iyi görünmediğini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 17:12 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 17:19
Arsenal'de Saka endişesi! Arteta'dan açıklama geldi

İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın 10. dakikasında sol ön adalesinden sakatlanarak oyundan çıktı.

Allianz Arena'daki mücadelede pas verirken vücudunu ters açıyla çeviren 25 yaşındaki kanat oyuncusu, rakibiyle herhangi bir temas yaşamadan sakatlandı. Doğrudan soyunma odasına giden Saka'nın yerine Eberechi Eze oyuna girdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Saka'nın durumuyla ilgili "Hiç iyi görünmüyor ama bekleyip göreceğiz." dedi.

İspanyol teknik adam, keskin bir ağrıyla oyundan çıkmak zorunda kalan bir oyuncu için bunun hiçbir zaman iyi bir işaret olmadığını kaydetti.

Yunan futbolcu Christos Tzolis'in de kasık sakatlığı yaşadığı Londra ekibinde, Eze ve Noni Madueke'nin kanatlarda ilk tercih olması beklenirken, sağ kanatta 16 yaşındaki genç oyuncu Max Dowman da seçeneklerden biri.

Bu sezon Arsenal'in 12 maçının 11'inde forma giyen ve 4 gol atan Saka, son iki sezonda sakatlıklarla mücadele etti.

İngiliz futbolcu, Aralık 2024'teki Crystal Palace maçında arka adalesinden sakatlanarak ameliyat edilmiş ve 2024-25 sezonunda 25 maç, geçen sezon da çeşitli sakatlıklar nedeniyle 15 karşılaşmada forma giyememişti.

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