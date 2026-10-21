Paris Saint Germain'i üzen haber! İşte Kvaratskhelia'nın sakatlık durumu

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İspanyol takımı Barcelona ile oynadıkları maçta sakatlanan Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ dizi ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyat edileceğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Paris Saint-Germain'in evinde Barcelona ile oynadığı karşılaşmada Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia sakatlığından dolayı 59. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fransız ekibi, Kvaratskhelia'nın sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyat edileceğini duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon PSG ile 11 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.