MHK Taylor’a emanet

TFF, yönetim kurulu toplantısında önemli kararlara imza attı. Başta Sergen Yalçın olmak üzere; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanını da belirledi. MHK'de boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan İngiliz Anthony Taylor'ın getirildiği açıklandı. MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirildi.