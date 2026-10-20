Guardiola’dan Filistin için çağrı

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için dayanışma çağrısı yaptı. İnsanlık tarihinde çok karanlık bir dönemden geçildiğini vurgulayan Guardiola, "Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez" dedi.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
İspanyol teknik direktör Josep Guardiola, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için dayanışma çağrısı yaptı. İnsanlık tarihinde çok karanlık bir dönemden geçildiğini vurgulayan Guardiola, "Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez" dedi.