FIFA'ya 42 soru

FIFA Barış Ödülü, ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un ertelenen kırmızı kart cezası ve FIFA Forward Enterprise (FFE) projesiyle ilgili 42 soru için FIFA'dan yanıt istedi. UEFA'nın 2 Kasım Pazartesi gününe kadar her soruya yazılı bir yanıt istedi.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
FIFA Barış Ödülü, ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un ertelenen kırmızı kart cezası ve FIFA Forward Enterprise (FFE) projesiyle ilgili 42 soru için FIFA'dan yanıt istedi. UEFA'nın 2 Kasım Pazartesi gününe kadar her soruya yazılı bir yanıt istedi.