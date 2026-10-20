Arda’dan füze

İspanyol devi Real MAdrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı maçta Sevilla'yı 4-1 yendi. 21 yaşındaki yıldız ceza sahası dışından harika bir şutla takımını öne geçiren golü attı. Genç futbolcu ligde 2. golüne imza attı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
İspanyol devi Real MAdrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı maçta Sevilla'yı 4-1 yendi. 21 yaşındaki yıldız ceza sahası dışından harika bir şutla takımını öne geçiren golü attı. Genç futbolcu ligde 2. golüne imza attı.