Montella’ya teklif

Napoli, bu sezon teknik direktör Massimiliano Allegri ile aradığını bulamadı. İtalyan ekibi, ligde oynadığı 7 maçta 10 puan topladı. Allegri'nin takımı, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta puanla tanışamadı. Bu gelişmelerin ardından Massimiliano Allegri ile ayrılık iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Allegri ile yollar ayrılacak. A Milli Takım'daki görevi sona eren Vincenzo Montella'nın Napoli'nin başına geçecek. İtalyan ekibi için Tudor ve Motta gibi isimlerde gündeme gelen diğer isimler.

SERİE A'YA SICAK BAKIYOR

A Milli Takım sonrası kariyerinde yeni bir sayfa açması beklenen Vincenzo Montella'nın, yeniden Serie A'da görev almaya sıcak baktığı ve Napoli'nin başına geçebileceği ileri sürüldü. Öte yandan, İtalyan medyası 52 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıya, eski takımı Genoa'nın da teklif yaptığını ileri sürdü.