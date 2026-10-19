Messi’nin ismi bitki oldu

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ismi, Peru'da nesli tükenmekte olan bir bitkiye verildi. Botanik alanında bilimsel makaleler yayımlanan Phytotaxa dergisinin ekim ayında yer alan akademik çalışmada, Peru'nun orta ve güney kesimindeki And Dağları'nda keşfedilen bir bitkiye, Messi'ye ithafen "Salvia messii" adının verildiği belirtildi.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ismi, Peru'da nesli tükenmekte olan bir bitkiye verildi. Botanik alanında bilimsel makaleler yayımlanan Phytotaxa dergisinin ekim ayında yer alan akademik çalışmada, Peru'nun orta ve güney kesimindeki And Dağları'nda keşfedilen bir bitkiye, Messi'ye ithafen "Salvia messii" adının verildiği belirtildi.