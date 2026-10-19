Hafızlara forma jesti

Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Arda Güler, memleketi Bolu'da hafızlık eğitimi alan öğrencileri unutmadı. Genç yıldız, Mengen ilçesinde hafızlık eğitimi alan çocuklara imzalı Real Madrid formaları göndererek anlamlı bir jest yaptı. Üzerinde Arda Güler'in ismi ve 15 numarasının bulunduğu imzalı formaları alan Kur'an kursunda bulunan öğrenciler, hediyeler karşısında çok mutlu oldu ve büyük sevinç yaşadı.

MUTLU OLDULAR

Milli futbolcunun memleketindeki öğrencilere gönderdiği formalar, kursta renkli görüntüler ortaya çıkardı. Öğrenciler, fotoğraflarda önce formalarıyla kameraya poz verdi, ardından sırtlarını dönerek formaların üzerindeki Arda Güler yazısını ve 15 numarayı gösterdi. Üzerlerinde milli futbolcunun adı ve 15 numarası bulunan formaları giyen çocuklar, kurs binasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocukların mutlulu görülmeye değerdi.