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Anasayfa Futbol Arda Güler yine golünü attı: 4-1

Arda Güler yine golünü attı: 4-1

Real Madrid'in dün akşam La Liga'da Sevilla karşısında aldığı net galibiyette milli yıldızımız Arda Güler başrolü oynadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Arda Güler yine golünü attı: 4-1
Real Madrid'in dün akşam La Liga'da Sevilla karşısında aldığı net galibiyette milli yıldızımız Arda Güler başrolü oynadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma deplasmanında sonradan oyuna girip 2 asistle maçı çeviren genç yetenek, bu kez ilk 11'de başlayıp 78 dakika sahada kaldı. 30'da gol perdesini açan Arda, Real Madrid'i ateşledi. Real'in diğer gollerini 37 ve 63'te penaltıdan Mbappe attı. 80'de Bueno skoru 3-1'e getirdi. Maçta son sözü söyleyen isim 2'de Yan Diomande oldu ve Real Madrid maçı 4-1 kazandı. Arda Gülerli Real, gelecek hafta Barcelona ile oynayacağı El Clasico öncesi kayıp yaşamadı.
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