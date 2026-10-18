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Anasayfa Futbol Peru'da keşfedilen bir bitkiye Lionel Messi'nin adı verildi!

Peru'da keşfedilen bir bitkiye Lionel Messi'nin adı verildi!

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin adı Peru'da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan nadir bir bitki türüne verildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 15:42
Peru'da keşfedilen bir bitkiye Lionel Messi'nin adı verildi!

Botanik alanında bilimsel makaleler yayımlanan Phytotaxa dergisinin ekim ayında yer alan akademik çalışmada, Peru'nun orta ve güney kesimindeki And Dağları'nda keşfedilen bir bitkiye, Messi'ye ithafen "Salvia messii" adının verildiği belirtildi.

Bitkinin açık mavi ve beyaz renkli çiçeklerinin Arjantin Milli Takımı formasını anımsattığı ifade edildi.

Nane ve adaçayı familyasına ait söz konusu bitkinin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe kadar büyüyebileceği kaydedildi.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte, dağlık bölgelerdeki kayalık ve kurak yamaçlarda yetişen bitkinin, sınırlı bir coğrafyada bulunması nedeniyle neslinin tükenmekte olduğu da aktarıldı.

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