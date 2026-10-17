Kadın semineri

MHK tarafından düzenlenen Kadın Hakem Semineri, 13-15 Ekim tarihlerinde hakemler, yardımcı hakemler, VAR hakemi ve UEFA gözlemcisiyle birlikte 23 maç görevlisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Taylor ve kadın hakemlerden sorumlu eğitimci Snoddy önderliğindeki seminerde, UEFA kadın hakem eğitimcisi Esther Staubli de misafir eğitmen olarak yer aldı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
MHK tarafından düzenlenen Kadın Hakem Semineri, 13-15 Ekim tarihlerinde hakemler, yardımcı hakemler, VAR hakemi ve UEFA gözlemcisiyle birlikte 23 maç görevlisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Taylor ve kadın hakemlerden sorumlu eğitimci Snoddy önderliğindeki seminerde, UEFA kadın hakem eğitimcisi Esther Staubli de misafir eğitmen olarak yer aldı.