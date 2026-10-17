Arda İngilizleri yaktı

2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İngilizleri hayal kırıklığına uğrattı. Eflatunbeyazlılarla 2029'a kadar sözleşmesi olan ve bu sezon da takımına büyük katkılar sağlayan milli yıldızımız, Premier Lig devleri Manchester City ile Arsenal'i peşine takmıştı. Arda'ya teklifte bulunmaya hazırlanan iki dev, genç oyuncudan gelen haberle adeta yıkıldı.

ROTAYI DEĞİŞTİRDİLER

Arda, Real Madrid'in 2032'ye kadar olan yeni sözleşme teklifini kabul etti. Bu haber sonrasında ise Arsenal ile Manchester City, milli oyuncunun peşini bırakmak zorunda kaldı. Ada medyasından TEAMTalk'ın haberine göre, Arda Güler'in Real Madrid'in yeni sözleşme teklifini kabul etmesi sonrası Arsenal ve Manchester City rotasını değiştirdi. İspanyol devinin kısa süre içinde Arda Güler'le yaptığı yeni sözleşmeyi resmi olarak duyurması bekleniyor.