Vinicius patladı

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior modern futbolda yıldız oyuncuların daha fazla korunması gerektiğini belirtti. Brezilyalı kanat oyuncusu "Savunmacılar istedikleri gibi bana tekme atabiliyor. Ben onlara bir cevap verdiğimde sarı kartı ben görüyorum. Bence benim gibi, Lamine Yamal gibi, Julian Alvarez gibi sahada bir gösteri sunabilen futbolcuları korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior modern futbolda yıldız oyuncuların daha fazla korunması gerektiğini belirtti. Brezilyalı kanat oyuncusu "Savunmacılar istedikleri gibi bana tekme atabiliyor. Ben onlara bir cevap verdiğimde sarı kartı ben görüyorum. Bence benim gibi, Lamine Yamal gibi, Julian Alvarez gibi sahada bir gösteri sunabilen futbolcuları korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.