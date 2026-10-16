Sürekli tehdit ediliyorum

Lazio Başkanı Claudio Lotito çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lotito "Günde 5 bin tehdit telefonu alıyorum. Uzun süre kendimi koruyacak önlemler aldım. Bir tanesinde işe de yaradı. Hayatımı kurtardım. Taraftarlar hayal kurmak istiyor. Hayalleri için onlara uyku hapı almalarını tavsiye edebilirim" ifadelerini kullandı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Lazio Başkanı Claudio Lotito çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lotito "Günde 5 bin tehdit telefonu alıyorum. Uzun süre kendimi koruyacak önlemler aldım. Bir tanesinde işe de yaradı. Hayatımı kurtardım. Taraftarlar hayal kurmak istiyor. Hayalleri için onlara uyku hapı almalarını tavsiye edebilirim" ifadelerini kullandı.