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Anasayfa Futbol 176 milyon Euro'luk hayal kırıklığı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

176 milyon Euro'luk hayal kırıklığı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ve Fenerbahçe, yaz transfer döneminde toplam 176 milyon euro bonservis harcamasına rağmen Avrupa sahnesinde ağır yenilgiler aldı. Sarı-Kırmızılılar Barcelona'ya 4-1, Sarı-Lacivertliler ise Aston Villa'ya 6-0 mağlup olurken, dev yatırımın sahaya yansıması tartışma konusu oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
176 milyon Euro'luk hayal kırıklığı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz haftayı ağır yenilgilerle kapattı. Takvim'de yer alan habere göre; İki temsilcimizin aldığı farklı sonuçlar, sezon başında yapılan transfer harcamalarını gündeme getirdi. Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, geçen yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için 78 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

MİLYONLAR SAHADA ERİDİ!..

Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanında 6-0 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler'in yaz transfer dönemindeki bonservis harcaması 98 milyon euro'ya ulaştı. İki ezeli rakip, yeni sezon öncesinde toplam 176 milyon euro bonservis bedeli harcadı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar, bu yatırımların karşılığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. İki takım, son maçlarıyla birlikte toplam 10 gol yedi. Piyasa değerlerinde ise Galatasaray öne çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın toplam kadro değeri 381,50 milyon euro olarak gösterilirken, Fenerbahçe'nin piyasa değeri 261,20 milyon euro oldu.

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