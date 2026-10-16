BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 16 Ekim 2026 Cuma günü spor dünyasında dikkat çeken maçlar oynanacak.
16 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI:
Trendyol Süper Lig: Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: 20.00 (beIN SPORTS 1)
İspanya La Liga: Deportivo-Levante: 22.00 (S Sport Plus)
İtalya Serie A: Frosinone-Sassuolo: 21.45 (S Sport Plus)
Fransa Ligue 1: Le Mans-Toulouse: 21.45 (beIN SPORTS 4)
Almanya Bundesliga: E. Frankfurt-Köln: 21.30 (S Sport Plus)
EuroLeague: Beşiktaş-Bayern Münih: 20.00 (S Sport)
Zalgiris-Anadolu Efes: 20.00 (S Sport Plus)
Kızılyıldız-Paris Basket: 21.00 (S Sport Plus)
Barcelona-Olympiakos: 21.30 (S Sport Plus)
Virtus Bologna-Baskonia: 21.30 (S Sport Plus)
Karşıyaka-Glint Çayırova Bld. 19.00 (beIN SPORTS 5)