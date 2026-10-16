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Anasayfa Futbol 16 Ekim bugünkü maçlar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

16 Ekim bugünkü maçlar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

Sporseverler, 16 Ekim Cuma günü hangi maçların oynanacağını merak ediyorlar. Bu nedenle taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte bugünkü karşılaşmalar ve yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 08:02
16 Ekim bugünkü maçlar: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 16 Ekim 2026 Cuma günü spor dünyasında dikkat çeken maçlar oynanacak.

16 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI:

Trendyol Süper Lig: Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: 20.00 (beIN SPORTS 1)

İspanya La Liga: Deportivo-Levante: 22.00 (S Sport Plus)

İtalya Serie A: Frosinone-Sassuolo: 21.45 (S Sport Plus)

Fransa Ligue 1: Le Mans-Toulouse: 21.45 (beIN SPORTS 4)

Almanya Bundesliga: E. Frankfurt-Köln: 21.30 (S Sport Plus)

EuroLeague: Beşiktaş-Bayern Münih: 20.00 (S Sport)

Zalgiris-Anadolu Efes: 20.00 (S Sport Plus)

Kızılyıldız-Paris Basket: 21.00 (S Sport Plus)

Barcelona-Olympiakos: 21.30 (S Sport Plus)

Virtus Bologna-Baskonia: 21.30 (S Sport Plus)

Karşıyaka-Glint Çayırova Bld. 19.00 (beIN SPORTS 5)

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