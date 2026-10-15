Türkmen’e görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Belçika'nın St. Truidense ve Gürcistan'ın FC Iberia 1999 Tbilisi takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçını yönetecek.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Belçika'nın St. Truidense ve Gürcistan'ın FC Iberia 1999 Tbilisi takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçını yönetecek. Stayen Stadı'nda bugün TSİ 22.00'de yapılacak müsabakada Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek.