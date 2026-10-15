UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un karşısına çıkacak KuPS Kuopio, Finlandiya futbolunun son yıllarda öne çıkan kulüpleri arasında yer alıyor. Ülkesinde 2024 ve 2025 sezonlarını şampiyon tamamlayan sarı-siyahlı ekip, Avrupa kupalarındaki mücadelesini de sürdürüyor. 100 yılı aşan geçmişiyle Finlandiya'nın köklü futbol kulüplerinden biri olan KuPS, üst üste ikinci sezonunda UEFA Konferans Ligi lig aşamasında boy gösteriyor. Trabzonspor karşılaşması öncesinde özellikle kulübün başarıları, kadro yapısı ve piyasa değeri dikkat çekiyor. Peki, KuPS Kuopio nerenin takımı, hangi ülkenin liginde oynuyor ve piyasa değeri ne kadar? İşte Finlandiya temsilcisinin kuruluş tarihi, şampiyonlukları, stadyumu ve Avrupa kupalarındaki geçmişi...

KUPS KUOPIO NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN KULÜBÜ?

KuPS Kuopio, Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya'nın Kuopio kentinde kurulmuş profesyonel futbol kulübüdür. Kulübün tam adı Kuopion Palloseura'dır. KuPS kısaltmasını kullanan takım, 16 Mart 1923 tarihinde kurulmuştur.

Sarı ve siyah renkleriyle tanınan Finlandiya temsilcisi, ülke futbolunun köklü takımları arasında yer alıyor. KuPS, tarihinde sekiz kez Finlandiya şampiyonluğuna ulaşırken beş kez de Finlandiya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

KUPS KUOPIO HANGİ LİGDE OYNUYOR?

KuPS Kuopio, Finlandiya futbolunun en üst düzey organizasyonu olan Veikkausliiga'da mücadele ediyor. Finlandiya 1. Futbol Ligi olarak da bilinen Veikkausliiga, 12 takımın katılımıyla düzenleniyor.

Ülkede son yılların en başarılı ekiplerinden biri olan KuPS, 2024 ve 2025 sezonlarını şampiyon tamamladı. Finlandiya temsilcisi, 2026 sezonunun 22 maçlık normal lig aşamasını da 43 puanla ilk sırada bitirdi.

KUPS KUOPIO'NUN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

KuPS Kuopio'nun toplam kadro piyasa değeri, Transfermarkt'ın 2026 sezonu verilerine göre yaklaşık 6,05 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Finlandiya ekibinin kadro değerine ilişkin öne çıkan veriler şöyle:

Toplam kadro piyasa değeri: 6,05 milyon euro

Kadro genişliği: 29 futbolcu

Yaş ortalaması: 25,6

KUPS KUOPIO KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Finlandiya'nın köklü kulüplerinden KuPS Kuopio, tarihinde toplam 8 lig şampiyonluğu yaşadı.

1976'daki şampiyonluğun ardından uzun süre ligi zirvede tamamlayamayan KuPS, 2019 yılında 43 yıllık hasretini sona erdirdi.

Finlandiya ekibi, 2024 ve 2025 sezonlarında üst üste kazandığı şampiyonluklarla kulüp tarihinin önemli başarılarından birine imza attı.

KUPS KUOPIO'NUN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

KuPS Kuopio'nun teknik direktörlüğünü Finlandiyalı çalıştırıcı Miika Nuutinen yapıyor.Nuutinen, sarı-siyahlı ekibin 2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek kadrosunun başında bulunuyor.

KUPS KUOPIO'NUN STADYUMU NEREDE?

KuPS Kuopio, Finlandiya Ligi'ndeki iç saha karşılaşmalarını Kuopio kentindeki Väre Areena stadında oynuyor.

Transfermarkt verilerine göre stadyumun kayıtlı seyirci kapasitesi 4 bin 778 olarak gösteriliyor. Ancak Finlandiya temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'ndeki iç saha karşılaşmalarını farklı bir şehirde gerçekleştiriyor.

KuPS, Avrupa kupalarında Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nı kullanıyor.

KUPS KUOPIO - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

KuPS Kuopio ile Trabzonspor arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Finlandiya ekibinin ev sahipliğindeki mücadele, Kuopio yerine Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda oynanacak.