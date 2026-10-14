Yeni moda kulüp almak

Dünyanın 1 numaralı sporu olan futbolda yeni trend kulüp sahibi olmak... Futbolcular, jübilelerini yaptıktan sonra büyük oranda teknik direktörlük ve sportif direktörlük gibi görevler üstlenirlerdi. Bu hala güncel bir tercih ancak özellikle son 2 yılda birçok futbolcu, bireysel veya konsorsiyum halinde kulüp sahibi veya hissedarı olmayı öncelik haline getirdi. Tabii bunun da öncüsü futbolculuğunda olduğu gibi yine David Beckham oldu. İngiliz yıldız, sahibi olduğu Inter Miami ile yine trendi belirledi.

BASKETBOL VE TENİSÇİLER DE MERAKLI

Aslında sadece futbol kariyerlerini tamamlamış veya sonuna gelenler değil diğer spor dallarında efsane olmuş birçok isim de kulüp satın alıyor. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gibi son 15 yıla damga vuran bu oyunun ana sahipleri dışında tenisçi Novak Djokovic, basketbolcu Kevin Durant, eski Formula 1 pilotu Felipe Massa gibi efsane isimler de David Beckham trendinin peşinden koşarak kulüp sahibi olmayı tercih ediyor.