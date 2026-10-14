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Anasayfa Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile makamında bir araya gelerek vedalaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 19:18
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı

A Milli Futbol Takımı'nda geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı.

Başkan Hacıosmanoğlu; teknik direktörlük süresi boyunca yakalanan başarılar ve hizmetleri için İtalyan teknik adam teşekkür edip, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, görüşmenin ardından Vincenzo Montella'ya, Kosova - Türkiye maçının ardından kendisinin Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir plaket hediye etti.

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