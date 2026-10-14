Satranca sardı

Yunan forvet Fotis Ioannidis sosyal medyayı tamamen bıraktığını söyledi. 25 yaşındaki futbolcu "Sosyal medyayı bıraktım. Bana hiçbir şey katmıyor. Vagiannidis ile satranç oynuyorum. Dostoyevski ve Sokrates okuyorum" ifadelerini kullandı
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Yunan forvet Fotis Ioannidis sosyal medyayı tamamen bıraktığını söyledi. 25 yaşındaki futbolcu "Sosyal medyayı bıraktım. Bana hiçbir şey katmıyor. Vagiannidis ile satranç oynuyorum. Dostoyevski ve Sokrates okuyorum" ifadelerini kullandı.