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Satranca sardı

Yunan forvet Fotis Ioannidis sosyal medyayı tamamen bıraktığını söyledi. 25 yaşındaki futbolcu "Sosyal medyayı bıraktım. Bana hiçbir şey katmıyor. Vagiannidis ile satranç oynuyorum. Dostoyevski ve Sokrates okuyorum" ifadelerini kullandı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Satranca sardı
Yunan forvet Fotis Ioannidis sosyal medyayı tamamen bıraktığını söyledi. 25 yaşındaki futbolcu "Sosyal medyayı bıraktım. Bana hiçbir şey katmıyor. Vagiannidis ile satranç oynuyorum. Dostoyevski ve Sokrates okuyorum" ifadelerini kullandı.
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