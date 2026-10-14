Ronaldo’dan 981. gol

Dünya futboluna damgasını vuran isimlerden Cristiano Ronaldo gollerini sıralamaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde Neftçi Fargona'yı 3-1 yendiği mücadelede 1 defa fileleri sarsmayı başardı. 41 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki 981. golünü attı. Futbol kamuoyunun aklında artık iki soru var. İlki Ronaldo'nun 1000. golünü kime atacağı, ikincisi ise 2026 takvim yılı içinde olup olmayacağı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Dünya futboluna damgasını vuran isimlerden Cristiano Ronaldo gollerini sıralamaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde Neftçi Fargona'yı 3-1 yendiği mücadelede 1 defa fileleri sarsmayı başardı. 41 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki 981. golünü attı. Futbol kamuoyunun aklında artık iki soru var. İlki Ronaldo'nun 1000. golünü kime atacağı, ikincisi ise 2026 takvim yılı içinde olup olmayacağı.