Cristiano Ronaldo: “Her şey doğal şekilde gerçekleşmeli. 920, 925, 930 gol atmış olsam da tarihin en iyisi benim, nokta. Rakamlar kendi adına konuşuyor. 1000 gole ulaşırsam harika olur”
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlıkla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, CNN'e verdiği röportajda kariyerini, gol hedefini ve emeklilik ihtimalini değerlendirdi. Ronaldo, "Her şey doğal şekilde gerçekleşmeli. 920, 925, 930 gol atmış olsam da tarihin en iyisi benim, nokta. Rakamlar kendi adına konuşuyor. 1000 gole ulaşırsam harika olur, bu bir hedef ama uzun vadeli düşünmüyorum. Yarın ne olacağını bilmiyorum. Belki motivasyonumu kaybetmiş şekilde uyanırım ve artık oynamak istemem. Gerçekten bilmiyorum" dedi. Kariyerine Sporting'de başlayan Ronaldo; Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta oynadıktan sonra Manchester United'a dönmüş, ardından Al Nassr'a transfer olmuştu.