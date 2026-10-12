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Anasayfa Futbol Eski Fenerbahçeli Sidiki Cherif, Premier Lig'de ilk golünü attı!

Eski Fenerbahçeli Sidiki Cherif, Premier Lig'de ilk golünü attı!

Fenerbahçe'den, Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, 4-1'lik Newcastle United galibiyetinde golle tanıştı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:35
Eski Fenerbahçeli Sidiki Cherif, Premier Lig'de ilk golünü attı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Coventry City, sahasında Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Sezon başında Fenerbahçe'den, Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, takımının galip geldiği maçta 48. dakikada şık bir gole imza attı.

Böylelikle genç forvet Premier Lig'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

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