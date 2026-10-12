Eski Fenerbahçeli Sidiki Cherif, Premier Lig'de ilk golünü attı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Coventry City, sahasında Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.
Sezon başında Fenerbahçe'den, Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, takımının galip geldiği maçta 48. dakikada şık bir gole imza attı.
Böylelikle genç forvet Premier Lig'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.
İŞTE O ANLAR:
✨ Sidiki Chérif, tam köşeye yaptığı vuruşla Premier League defterini açıyor! 🔵 Coventry x Newcastle United ⚫ #beINSPORTS #PL https://t.co/YGOjG1GlgY— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 12, 2026