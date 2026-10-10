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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçına taraftar engeli! Mücadele tatil edildi

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçına taraftar engeli! Mücadele tatil edildi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında oynanan Rayo Vallecano-Athletic Bilbao karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının protestosu nedeniyle tatil edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 19:08
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçına taraftar engeli! Mücadele tatil edildi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında oynanan Rayo Vallecano-Athletic Bilbao karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının protestosu nedeniyle tatil edildi.

Vallecas Stadı'nda oynanan mücadele, Rayo Vallecano taraftarının kulübün sahibi ve başkanı Raul Martin Presa'yı protesto etmek amacıyla sahaya kağıt uçaklar ve yabancı maddeler atması gerekçesiyle 3 kez durduruldu.

Hakem Jose Maria Sanchez Martinez, oyunu üçüncü ve son kez durdurmasının ardından polisin de tavsiyesi üzerine maçı tatil etti.

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