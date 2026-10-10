UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun kampı terk ederek Suudi Arabistan'a dönüşü ile sarsılmıştı. Portekiz Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ile arasında yaşananlar ve maçlarda süre almaması gibi nedenlerle milli takımı terk ettiği öne sürülen tecrübeli yıldız için resmi açıklama, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'dan geldi.

Pedro Proença, Cristiano Ronaldo'nun milli takıma döneceğinin sinyallerini, "Federasyon, teknik direktör ve tüm takım arkadaşları aynı görüşte: Cristiano Ronaldo'nun geri dönmesini istiyoruz. Onun Kasım ayındaki milli arada geri dönmesini bekliyorum. Cristiano da geri dönmeye istekli. O, tüm zamanların en iyisi." ifadeleri ile verdi.