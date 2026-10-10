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Ziraat Türkiye Kupası
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Kadın milliler berabere: 3-3

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff turu ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Kadın milliler berabere: 3-3
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff turu ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Maç öncesi 122 milli maçına çıkan Didem Karagenç ve 101. kez milli olan kaptan Ebru Topçu'ya hatıra forması verildi. Rövanş maçı 13 Ekim Salı günü Slovenya'da oynanacak.
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