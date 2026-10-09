CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol TFF'de seçim kararı sonrası 5 istifa!

TFF'de seçim kararı sonrası 5 istifa!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen kritik toplantıda seçim kararı çıkmaması üzerine 5 isim görevlerinden istifa etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 18:23 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 19:06
TFF'de seçim kararı sonrası 5 istifa!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen kritik toplantıda seçim kararı çıkmaması üzerine 5 isim görevlerinden istifa etti. Bu isimler TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve beraberindeki Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Murat Şahin oldu. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Otyakmaz, "Olağanüstü Genel Kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük ve istifa etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

MONTELLA'NIN GELECEĞİ

Öte yandan istifa eden TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Vincenzo Montella'nın göreve devam edip etmeyeceği konusunda, "O konu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır." dedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'ın gündemindeki yıldız için flaş karar!
Thomas Reis: Kolay değildi!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Başkan Erdoğan'dan okullardaki olaylar sonrası tekno oligark uyarısı! Hedeflerinde gençler var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Thomas Reis: Kolay değildi! Thomas Reis: Kolay değildi! 15:35
Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi 15:30
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 14:07
Kartal'dan stoper operasyonu! Kartal'dan stoper operasyonu! 14:17
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... 14:33
TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! 15:07
Daha Eski
Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı 12:04
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! 12:12
Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı 13:02
Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu 13:05
Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda 13:09
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... 13:30