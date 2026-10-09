TFF'de seçim kararı sonrası 5 istifa!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen kritik toplantıda seçim kararı çıkmaması üzerine 5 isim görevlerinden istifa etti. Bu isimler TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve beraberindeki Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Murat Şahin oldu. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Otyakmaz, "Olağanüstü Genel Kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük ve istifa etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

MONTELLA'NIN GELECEĞİ

Öte yandan istifa eden TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Vincenzo Montella'nın göreve devam edip etmeyeceği konusunda, "O konu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır." dedi.